Kramarić: Kada sam pročitao Lukinu izjavu sve mi je bilo jasno

Hrvatski napadač Andrej Kramarić 'glumio' je Modrića koji je obično u ovakvim prigodama pokraj Dalića

Hrvatska će u ponedjeljak na Rujevici testirati trenutno stanje igrača nakon prvog tjedna priprema za Euro 2024.

Luka Modrić osvojio je šestu Ligu prvaka u karijeri. Kolika vam je on inspiracija?

“Baš to, inspiracija za sve nas, a i za one mlade koji tek dolaze. To što on radi je neopisivo. Mislim da će sve nas jako puno naučiti i već nas je naučio, pogotovo nas starije. Tjera nas da ne odustanemo. Prije par dana sam pročitao njegovu možda i najbolju izjavu, on uživa u nogometu i voli nogomet. To te održava spremnim, zdravim i željnim daljnjeg dokazivanja i pobjeda.”

Kako ste zadovoljni pripremama?

“Sve je super. Svaki trening je odrađen na vrhunskom nivou. Svi smo živi, zdravi i veseli. Znamo što nas sutra čeka. Svaka utakmica je dodatno dokazivanje i spremni smo.”

Par riječi o skupini…

“Svi znamo u kakvoj smo skupini, najteža je na Euru. Želja je proći dalje i ostati na zemlji. Kasnije je u nokaut-fazi sve moguće. Maksimalan je fokus na prvoj utakmici, trebamo to odraditi pošteno kao i sve zadatke ovih godina.”

Možete li se vi zamisliti da kao Modrić igrate u 40. godini?

“Ne volim odgovarati takva pitanja jer ne želim zacoprati neke stvari. Volim nogomet i mogu se zamisliti, a hoće li to moje tijelo izdržati, vidjet ćemo. Psihički se osjećam odlično. Ne bih si dao godine koje imam trenutno. I dalje sam motiviran i ništa se nije promijenilo. Luka nas uči time što on radi. Kad znaš da ti se karijera bliži kraju, možda tad daješ još više. Samo da Bog da zdravlja za noge i glavu pa ćemo vidjeti.”

Osjeti li se pozitivna nervoza?

“Svi očekujemo sjajnu atmosferu, mislim da će nam to biti domaće prvenstvo. Svi se veselimo, ali badava se veselimo ako nećemo biti maksimalno fokusirani na teren. Poznajem Njemačku, neću reći da nema nervoze, ali kada dođe vrijeme da budemo najbolji mislim da ćemo biti spremni.”