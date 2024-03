Kovačić: Sve sam emotivnije vezan uz Vatrene… Pep? Neka mi nitko ne zamjeri, ali impresioniran sam

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Hrvatski veznjak Mateo Kovačić u dobrom je raspoloženju došao na okupljanje Vatrenih, a progovorio je o svom klubu, Manchester Cityju.

Priznaje da su mu nedostajali Vatreni.

“Zbog ozljede sam preskočio finiš godine i kvalifikacija te od listopada nisam bio sa suigračima. Jako mi je nedostajala reprezentacija i po svemu specifično druženje sa svim Vatrenima. Ne znam, valjda kako idu godine još sam emotivnije vezan i za reprezentaciju, i za sve te dečke, i za cijeli taj đir za utakmice, naše sjajne i privržene navijače. Kad ozljeda spriječi dolazak, osjetim se baš tužno. No, dobro, nakon pet mjeseci skloniji sam priči vedrije strane”, rekao je Kovačić u intervjuu za SN.

Govorio je i o pripremnom turniru u Kairu.

“Odavno sam shvatio da u reprezentaciji nema laganini obveze i utakmice. Hrvatska je velika reprezentacija, javnost je stalno i snažno prati te prema našim navijačima imamo uvijek obvezu biti na visini očekivanja. Naposljetku, igramo protiv selekcija koje će biti posebno motivirane dokazivati se na Hrvatskoj, koja je na dva posljednja svjetska prvenstva osvojila srebro i broncu.”

Imao je problema s koljenom zbog udarca u koljeno na treningu prije nekoliko tjedana.

“Je, je, dobro je. Stvar trenutka, blokirao sam udarac s nogom u zraku, bio je jači šut i malo se okrenulo koljeno i gležanj u padu. No, srećom, to je iza mene…”

Govorio je i o nadolazećem Euru.

“Svi su to potvrdili i nema dvojbe da smo dobili super tešku grupu. Sjećam se da su Italija i Španjolska bili takmaci na EP 2012., gdje je Hrvatska odlično odigrala, ali nije prošla jer su te dvije selekcije išle i do finala. Ždrijeb nam je dodijelio najtežu skupinu Eura i morat ćemo biti na maksimumu, koncentrirani i požrtvovni da prođemo tu grupu. Poslije je sve moguće, to je fraza, ali i realnost.”

Komentirao je i suigrača u Cityju i reprezentaciji, Joška Gvardiola.

“Joško je sjajan igrač i sjajna osoba. Mlad je, pun energije, pozitivac po prirodi, baš sam sretan što smo zajedno u klubu. Družimo se i izvan trening kampa, dolazi kod nas kući, odem kod njega. S obzirom na mladost, zapravo je još dojmljivije kako mu se dobro odvija proces nužne prilagodbe na novu ligu i klub. Meni je također bila nužna prilagodba, ali ipak je jednostavnije kad imaš već iskustvo Premiershipa, i sedam godina više. Kod Joška zapažam ne samo neospornu veliku kvalitetu nego i ogromnu želju da napreduje, uči i podređuje se svakog trenutka tom procesu. Uvjeren sam da će imati fantastičnu karijeru.”

Kovačić u Cityju – devet mjeseci kasnije?

“Što reći nego da sam potpuno oduševljen! Od prvog kontakta, od prvog dana u klubu, osjetio sam da sam došao u posebnu nogometnu realnost. Bio sam i prije u velikim klubovima, imam sjajnih iskustava, ali sada u MC-u, moguće zato što sam i zreliji, prepoznajem drugačiju vrhunsku strukturu. Svakog dana se iznova oduševim nečim novim u funkcioniranju kluba, u fantastičnim uvjetima kampa, u detaljnoj organizaciji svega što ima veze s momčadi, igračima. Ljudi u klubu, od zaposlenika preko igrača i trenera do onih koji vode operativu i klub, to je ono što čini posebnu razliku. Mogu se samo ponavljati, oduševljen sam i sretan što sam dobio priliku da izaberem Manchester City za najvažniju fazu svoje karijere.”

A o treneru Pepu Guardioli imao je samo riječi hvale.

“Ne znam kako bih to kazao da ne ispadne da se sada tu namećem, ali dobro, istina uvijek štiti. Sve ono sjajno što sam prije čuo o Guardioli, to sam sada sve doživio iz prve ruke i to puta deset. Kao igrač to moraš doživjeti da bi tek onda shvatio dimenziju te stručnosti i posebnosti pristupa. Sve što mi je pred dolazak govorio, tumačio, najavljivao, baš se tako događa. Ni manje, ni više. A to je senzacionalno u svakom smislu. Neka mi nitko ne zamjeri, ali baš sam impresioniran.”