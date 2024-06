Klasnić: Da smo 2008. prošli Tursku sigurno bi igrali finale

Podijeli :

HNS

Hrvatska nogometna reprezentacija smjestila se u nedjelju u svoj bazni kamp u Neuruppinu, gdje im se pridružio novi ambasador koji će biti aktivan tijekom Europskog prvenstva.

Ivan Klasnić, bivši član Vatrenih rođen u Njemačkoj, preuzeo je ovu ulogu prije nekoliko mjeseci, što se pokazalo kao logičan izbor.

“Prvi put sam u Neuruppinu, a vrijeme je malo lošije nego u Hamburgu”, rekao je Klasnić u uvodu.

O Španjolskoj

“Hrvatska je konačno došla u Njemačku, dosta Hrvata čeka našu reprezentaciju. Bit će jako veselo, a daj Bože da bude i sretno pa da napravimo dobar rezultat. Nadamo se dobrom rezultatu protiv Španjolske, iako mislim da i oni imaju ambiciju pobijediti, ali pokazali smo na prošlim turnirima da smo dobra timska momčad.”

Luka Modrić

“Luka je kao vino. Što je stariji, to je bolji. Odličnu sezonu je imao, iako nije toliko igrao, ali pokazao je svoju kvalitetu u Ligi prvaka već puno puta. Šest je puta osvojio Ligu prvaka, a ovoga će ljeta u Njemačkoj biti vođa momčad. No, na svakom turniru trebaš i ponešto sreće, tako će biti i ovdje”.

O nikad prežaljenom susretu s Turskom iz 2008. godine

“Nije bilo sreće. Kako je Sentürk pogodio loptu, pa se ona od bloka odbije u rašlje… Na penalima nismo imali prave igrače koji će zabiti gol, a mislim da bi sigurno došli do finala da smo prošli Tursku. No, zato smo možda 2018. u Rusiji sve to nadoknadili te imali više sreće”, zaključio je Klasnić.