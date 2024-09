HNS objavio informacije o prodaji ulaznica za Škotsku i Poljsku, pogledajte kakve su cijene

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

U utorak, 24. rujna počinje prodaja ulaznica za predstojeće utakmice hrvatske reprezentacije u okviru Uefine Lige nacija.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju uskoro očekuju novi ispiti, u okviru drugog ovosezonskog ciklusa europske Lige nacija.

Pred Dalićevim izabranicima su utakmice protiv Škotske i Poljske, a HNS je objavio službeno priopćenje o prodaji ulaznica koje prenosimo u cijelosti:

Hrvatsku reprezentaciju u listopadu čeka nastavak natjecanja u Ligi nacija – Vatreni igraju sa Škotskom u subotu 12. listopada u 18 sati na stadionu Maksimir u Zagrebu, a potom tri dana kasnije gostuju kod Poljske na stadionu PGE Narodowy u Varšavi (15. listopada u 20:45 sati).

Prodaja ulaznica bit će organizirana putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice te na benzinskim crpkama Petrola u Zagrebu. Cijene ulaznica bit će iste kao i za ostale ovojesenske domaće utakmice Vatrenih u Ligi nacija.

Hrvatska – Škotska na stadionu Maksimir u Zagrebu

Do 11. listopada:

Zapad sredina: 35 €

Zapad: 30 €

Zapad gore: 25 €

Sjever gore/dolje: 17 €

Na dan utakmice (12. listopada):

Zapad sredina: 40 €

Zapad: 35 €

Zapad gore: 30 €

Sjever gore/dolje: 23€

Prodaja ulaznica putem interneta uključuje e-ulaznice koje kupac treba preuzeti sa svojih korisničkih stranica nakon kupovine i ispisati na svome pisaču ili pohraniti na svom pametnom telefonu, a pravo na kupovinu imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka.

Ulaznice za utakmicu Hrvatska – Škotska moći će se kupiti i na benzinskim crpkama Petrola u Zagrebu i to na lokacijama Resnik, Branimirova jug, Remetinečka, Škorpikova i Jablanovec. Prodaja ulaznica na Petrolovim lokacijama započet će u utorak 24. rujna u 14:00 sati.

Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice pri čemu drugi navijači ne moraju nužno biti državljani Republike Hrvatske.

Rok za kupnju ulaznica traje do početka utakmice ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica. Ulaznice su putem interneta dostupne na portalu za ulaznice, gdje možete pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

Hrvatski nogometni savez naglašava da će na utakmici u Zagrebu zaštitarska služba dosljedno i striktno kontrolirati i uspoređivati osobne podatke s podacima na ulaznici te će na stadion moći ući samo osobe s usklađenim podacima. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na “crnom tržištu” s tuđim podacima na ulaznici. Također, neće biti dozvoljeno unošenje i postavljanje transparenata i zastava većih od standardne dimenzije 2×1 metar.

HNS će u krugu stadiona organizirati zonu za navijače kako bi navijači na vrijeme prošli kontrole na ulazu te ušli na stadion izbjegavajući gužve u posljednji trenutak.

Tijekom ponedjeljka, 23. rujna najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina dobit će pravo prvokupa ulaznica prema programu vjernosti i po sustavu:

– prvih 20 po 4 ulaznice,

– do 50. mjesta po 3 ulaznice

– do 900. po 2 ulaznice

Najvjerniji navijači će tijekom ponedjeljka na svoj e-mail dobiti informacije i mogućnost kupnje ulaznica unutar 24 sata od primitka e-maila.

Poljska – Hrvatska na stadionu PGE Narodowy u Varšavi

Hrvatski navijački sektor: 44 €

Prodaja ulaznica putem interneta uključuje dostavu ulaznica na kućnu adresu, a pravo na kupovinu imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka.

Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice pri čemu drugi navijači ne moraju nužno biti državljani Republike Hrvatske.

Rok za kupnju ulaznica za utakmicu u Varšavi traje do nedjelje, 29. rujna do 12:00 sati ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica. Ulaznice su putem interneta dostupne na portalu za ulaznice, gdje možete pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica, dostavi i načinima plaćanja.

Tijekom ponedjeljka, 23. rujna najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina dobit će pravo prvokupa ulaznica prema programu vjernosti i po sustavu:

– prvih 20 po 4 ulaznice,

– do 50. mjesta po 3 ulaznice

– do 500. po 2 ulaznice

Najvjerniji navijači će tijekom ponedjeljka na svoj e-mail dobiti informacije i mogućnost kupnje ulaznica unutar 24 sata od primitka e-maila.

Podsjećamo, Hrvatska je Ligu nacija otvorila porazom protiv Portugala u Lisabonu te pobjedom protiv Poljske u Osijeku te trenutno zauzima drugo mjesto u skupini 1.