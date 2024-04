Erlić: Moji su živjeli u štali, bilo je teško. Euro? Prolazimo skupinu, uvjeren sam!

Podijeli :

TomxBode via Guliver Image

Hrvatski branič Martin Erlić trebao bi se naći na popisu putnika za Euro u Njemačkoj.

Erlić, koji nastupa za talijanski Sassuolo, gostovao je Roberta Knjaza “Knjaz kod vatrenih” u kojoj je pričao kako je odrastao u siromaštvu.

“Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka i skupljanje boca. Koliko danas samo Hrvata skuplja boce… Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe.”

Govorio je o radu u polju kako pomaže svojim roditeljima, a otkrio je i što je naučio od njih.

“Otac me naučio da zadnjih 10 kn podijelim s prijateljima. Uvijek mi je govorio da je bitno da me ljudi cijene, a ne da me pamte kao škrtu i sebičnu osobu. Uvijek pozdravljam svaku osobu, to radim iz poštovanja. Od čistačice u klubu pa do direktora.”

Osvrnuo se i na svoje početke u nogometu.

“Krenuo sam s devet godina u NK Raštane. Išao sam putem na kojem je bilo puno kamenja, a oko mene šuma. Znali smo i po mraku ići s treninga, ali taj put smo znali zatvorenih očiju”, rekao je Erlić koji je onda otišao u Dinamo.

“Plakao sam svaku večer prvih mjesec dana. Nisam mogao nazvati majku i oca, rekao mi je ako vidi da plačem, da se odmah vraćam kući. Zvao sam sestre i braću. Nije lako, ali isplatilo se. Nisam bio tehnički potkovan, ali sam radio više od drugih. Prije spavanja sam radio vježbe stabilizacije. Znao sam da će mi se to isplatiti. Malo po malo i to bude puno.”

Za Vatrene je debitirao 2022. godine protiv Francuske, zbog čega je i propustio bratovo vjenčanje, a otkrio je i kako vidi skupinu na nadolazećem Euru.

“Protiv Španjolske će biti 0-0, bit će napeto. Zabio sam šest golova u karijeri. Je li vrijeme za sedmi? Ja se nadam da će biti ako bude prilike. Protiv Albanije će biti tvrdo i pobijedit ćemo 2-1. Zabit će Krama nakon nekog lažnjaka i Luka će vanjskom u drugi kut. Italija? Nadam se 1-0 za nas. Budimir će zabiti u 90. glavom. Bit će teško, ono naše, ali uvjeren sam da možemo proći skupinu.”

San mu je zaigrati za Hajduk.

“Kao mali sam navijao za Hajduk i nadam se da ću jednog dana zaigrati na punom Poljudu.”

Erlić je, inače, kuhar po struci.

“Bio sam jedan od boljih u struci. Dan danas volim biti u kuhinji i raditi pripremu. Moj je moto tjestenina i rižoto. Ručak bih napravio Severini, bio bi to neki riblji specijalitet, Losos ili tako nešto. Večeru bih napravio Cristianu Ronaldu, skuhao bih mu pileće nogice i iznutricu. On neka pere suđe, a ja ću večeru napraviti.”