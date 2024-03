Erlić: Druženje, zabava da, ali pripreme uvijek shvatiti ozbiljno

Podijeli :

Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images via Guliver

Hrvatska reprezentacija uoči puta na revijalni turnir u Kairo trenira na Maksimiru u sklopu priprema za Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Za neke igrače će utakmica s Tunisom i još jednim protivnikom u Egiptu biti jedna od posljednjih prilika za dokazivanje Zlatku Daliću.

Nakon Ivanušeca pred medije je došao i stoper Martin Erlić.

“Bila je ozljedica lože, ali Bogu hvala to se zaliječilo. Ove tri utakmice odigrao sam maksimalnu minutažu, vraćam se u staru formu i to me veseli Treba odraditi najbolje moguće nadolazeće utakmice pa ćemo vidjeti sve na ljeto. Ali želim razmišljati o reprezentaciji, o klubu kad se vratim, da odradim maksimalno svoj posao samo da ostanemo u Serie A.

Svako okupljanje reprezentacije me veseli, sretan sam što sam tu i što sam s dečkima. Idemo dvije utakmice spremiti kako treba. Druženje, zabava, ali trebamo shvatiti ozbiljno – neki će dobiti minutažu i trebaju se dokazati. Sigurno da treba malo opuštanja u smislu treninga i druženja s ekipom, ali moramo ovo shvatiti ozbiljno.”