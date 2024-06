Dalić: Imamo najtežu skupinu na Euru, Portugal će biti dobar test da vidimo gdje smo

Podijeli :

Vlado Kos CROPIX via Guliver Images

Izbornik Vatrenih je najavio posljednji ispit pred Europsko prvenstvo.

Hrvatska i Portugal odmjerit će snage sutra u Lisabonu od 18:45 u susret koji je najavljen kao generalna proba za Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Nakon što je Hrvatska na Rujevici rutinski savladala Sjevernu Makedoniju, reprezentaciju koja bi trebala poslužiti kao priprema za Albaniju, sada slijedi ispit koji bi Dalićeve izabranike trebao spremiti za okršaje s Španjolskom i Italijom.

Utakmicu u Lisabonu je na konferenciji za medije najavio upravo Zlatko Dalić:

“Utakmica protiv ekipe koja je jedan od glavnih favorita za osvajanje Eura, za nas je to prilika da damo šansu 16-orici igrača, da probamo ideje koje smo htjeli provesti i da nakon te utakmice imamo vremena za popraviti one stvari koje trebamo. To je velik test, ali mislim da je to dobro, da vidimo gdje smo. Imali smo sedam, osam dobrih treninga. Okupljali smo se u hodu i bitno je igrače odmoriti. Vodili smo računa o tome da ne pretjerujemo s radom, a danas će trenirati svi i svi su spremni za Portugal. Sutra ćemo koristiti 17 igrača s golmanom, rasporedit ćemo minutažu. U kampu u Njemačkoj počinju prave pripreme, ovo je sve bio uvod. Imat ćemo pet, šest dana da se temeljito pripremimo za Španjolsku.”

Kaže da je finale Lige nacije protiv Španjolske dokaz da se Hrvatska može nositi s Furijom:

“Imamo najtežu grupu na Euru i odmah najteži protivnik. U Ligi nacija smo izgubili od Španjolske na penale i ta utakmica nam daje nadu da možemo biti dobri na Euru protiv njih. Modrić dobro poznaje španjolsku reprezentaciju i nadam se da nećemo izgubiti jer je bitno da startaš bez poraza.”

Još jednom je napomenuo kako je primarni cilj prolazak grupe:

“Je, imali smo dva zadnja SP-a sjajna, osvojili smo medalje. Na Euru, nažalost, nismo puno napravili i nikad Hrvatska nakon grupe nije prošla prvu nokaut utakmicu. Nama je osnovni cilj proći grupu i onda nešto višeImamo kvalitetu, imamo dobre igrače, sjajni rezultati su iza nas i bit će dobro ako to nastavimo. Portugal je dobar test za nas i iz te utakmice ćemo izvući dobre stvari i priču koja će nas dobro usmjeriti prema Španjolcima. Daj bože da se sretnemo s Portugalom u kasnijoj fazi Eura.”

Ponovno se dotaknuo kvalitete sutrašnjeg protivnika:

“Nikad nismo pobijedili Portugal. Imate sjajnu reprezentaciju, sjajnog izbornika koji je i moj prijatelj i to je bio naš dogovor. Igrali smo i prije zadnjeg Eura s Belgijom, kad je on bio izbornik i daj bože da se sretnemo, recimo, u finalu prije susreta u Ligi nacija, koja nas čeka na jesen. Veliki test, veliki izazov, utakmica protiv ekipe, koja je jedan od glavnih favorita za osvajanje Eura. Nama je to šansa da vidimo ideje koje imamo u glavi i da odigramo sa 16 igrača. Imat ćemo i vremena popraviti ono što trebamo do Španjolske i za nas je to dobra utakmica.”