Dalić: Baturina i Šutalo su ozlijeđeni, Perišić ne smije žuriti

REUTERS ANTONIO BRONIC via Guliver Images

Novi izazovi su pred hrvatskom reprezentacijom koje je najavio izbornik Zlatko Dalić.

Vatrene čeka turnir u Kairu na kojem će nastupiti i reprezentacije Tunisa, Egipta i Novog Zelanda, što će poslužiti kao priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo.

Svoj će polufinalni dvoboj Hrvatska igrati protiv Tunisa u petak na stadionu Air Defense, s početkom u 22:00 po lokalnom vremenu (21:00 po srednjoeuropskom vremenu).

“Pred nama su dvije prijateljske utakmice, jedan turnir koji ćemo iskoristiti za druženje i pripremu onoga što nas čeka u lipnju. Sva nacionalna prvenstva su u završnoj pazi, veliki je pritisak na svim igračima i sigurno da će im ovo dobro doći. Ne bih rekao da će biti opuštanja, ali ipak drukčija atmosfera nego u klubovima. U odnosu na prvobitni popis, bit će promjena. Ozlijedili su se Josip Šutalo i Martin Baturina, oni će danas napraviti preglede i liječnici će odlučiti. Nećemo forsirati, nećemo inzistirati i, ako imaju problema, vratit će se u klubove. Tijekom dana ćemo odlučiti što i kako, ali sigurno ćemo nekoga pozvati s pretpoziva”, otkrio je Dalić koji se potom osvrnuo na situaciju s Livakovićem.

“Čuli smo se. Javio se i rekao je da je u redu i da nije ništa strašno. Malo je izgledalo ružno, ali on je dobro i dolazi danas.”

Izbornik može biti zadovoljan formom Ante Budimira koji briljira u Osasuni.

“Ante je bio prvi napadač i u kvalifikacijama. On se svojim golovima i formom vratio u reprezentaciju na najbolji način i odveo nas je na Euro. Veseli me njegova forma. Zabio je 15 golova, a ne igra u nekoj od najboljih momčadi. Zavrijedio je da bude ovdje i to nas se jako veseli. Ante je neupitan, imat će šansu kao i svi u ove dvije utakmice.”

Osvrnuo se i na Ivana Perišića.

“Ivan je s nama, danas će doći na okupljanje i bit će do četvrtka. Želimo vidjeti njegovo stanje na licu mjesta. Stalno se čujemo, znamo da ide na bolje, ali najvažnije je da ne smije žuriti. Znam koja je njegova želja i emocija za Hajduk i reprezentaciju, ali mora jako paziti. Razgovarat ću s njim i molit ću da bude racionalan i objektivan u toj situaciji i da ne žuri. Vidjet ćemo hoće li ići s nama u Kairo, nema potrebe da ga vučemo dolje, ako nije na top nivou.”

Zamjene za Šutala i Baturinu?

“Nemamo puno izbora oko toga, napravit ćemo sad sastanak. Jako mi je žao da Sučić ne može biti s nama zbog ozljede već drugi put, on bi sigurno bio tu. Dva igrača ćemo sigurno zvati, ali vidjet ćemo danas koga. Imamo problem s igračima koji su blizu reprezentacije, ali ne igraju u klubovima. O svemu ćemo vas obavijestiti tijekom dana.”