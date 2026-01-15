Rendulić ima novi klub, seli na Bliski istok

Podijeli :

Nakon pauze duže od godinu dana hrvatski nogometni trener Krunoslav Rendulić (52) ponovno se vraća trenerskom poslu. Preuzeo je vođenje drugoligaša Emirates Cluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a tijekom stanke oporavljao se od operacije kuka te radio kao televizijski analitičar na HRT-u.

Njegov novi klub dolazi iz grada Ras Al Khaimaha, smještenog oko stotinu kilometara od Dubaija, na zapadnoj strani Hormoškog tjesnaca, nasuprot Irana. Emirates Club se nakon 11 kola nalazi na osmom mjestu druge lige UAE s 17 osvojenih bodova. Liga s 15 klubova vrlo je izjednačena, a u klubu vjeruju da bi ih hrvatski stručnjak mogao uključiti u borbu za sam vrh.

Rendulić je tijekom karijere vodio Istru 1961, Šibenik i Goricu, dok je najveći uspjeh ostvario u Bosni i Hercegovini, gdje je s mostarskim Zrinjskim osvojio dvostruku krunu. Posljednji posao imao je krajem 2024. godine kao trener azerbajdžanskog Sabaha.

Njegov pomoćnik u novoj sredini bit će 48-godišnji Saša Sabljak, dugogodišnji asistent u Gorici. Sabljak je ostao upamćen po listopadu 2018. godine, kada je, zamijenivši suspendiranog Sergeja Jakirovića, vodio momčad do pobjede nad Rijekom, nakon koje je tadašnji trener Rijeke Matjaž Kek podnio ostavku. U UAE dolazi s pozicije glavnog trenera petoligaša Mraclina iz okolice Velike Gorice, koji će sada morati potražiti novo rješenje na klupi.