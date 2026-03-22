‘Rekao sam vam da je Tudor prevara, mora odmah dobiti otkaz!’

Momčadi Igora Tudora ovo je bio već peti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima, pa se sve glasnije govori o mogućem otkazu.

Ovom pobjedom Forest je preskočio Tottenham na ljestvici i sada je 16. s 32 boda, dva više od londonske momčadi. Tottenhamu je jedina dobra vijest poraz West Hama od Aston Ville (2:0), zbog čega su “Čekićari” ostali iza s bodom manje, na mjestu koje vodi u Championship.

Nakon susreta ponovno se oglasio bivši igrač Spursa Jamie O’Hara, jedan od najglasnijih kritičara Tudora.

Na društvenim mrežama poručio je: “Igor Tudor je najgori angažman u povijesti Spursa. Rekao sam vam da je prevara. Lange, Vinai i Tudor moraju odmah dobiti otkaz”, dok je ranije napisao i da je “gledanje Tottenhama gore iskustvo od razvoda braka”.