‘Rekao sam vam da je Tudor prevara, mora odmah dobiti otkaz!’

Nogometaši Tottenhama poraženi su 0:3 od Nottingham Foresta u 31. kolu Premier lige. Gosti su do uvjerljive pobjede stigli golovima Igora Jesusa (45'), Morgana Gibbs-Whitea (62') i Taiwa Awoniyija (87').
Momčadi Igora Tudora ovo je bio već peti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima, pa se sve glasnije govori o mogućem otkazu.
Ovom pobjedom Forest je preskočio Tottenham na ljestvici i sada je 16. s 32 boda, dva više od londonske momčadi. Tottenhamu je jedina dobra vijest poraz West Hama od Aston Ville (2:0), zbog čega su “Čekićari” ostali iza s bodom manje, na mjestu koje vodi u Championship.
Nakon susreta ponovno se oglasio bivši igrač Spursa Jamie O’Hara, jedan od najglasnijih kritičara Tudora.
Na društvenim mrežama poručio je: “Igor Tudor je najgori angažman u povijesti Spursa. Rekao sam vam da je prevara. Lange, Vinai i Tudor moraju odmah dobiti otkaz”, dok je ranije napisao i da je “gledanje Tottenhama gore iskustvo od razvoda braka”.
Igor Tudor is the worse appointment in Spurs history, I told you he’s a fraud, Lange, Vinai, Tudor should all be sacked immediately
— Jamie Ohara (@Mrjamieohara1) March 22, 2026
Watching Spurs is worse than divorce.
— Jamie Ohara (@Mrjamieohara1) March 22, 2026
