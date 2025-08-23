Rebić se ozlijedio, evo koliko ga neće biti u kadru Hajduka

Nogomet 23. kol 202522:16 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Hajduka u nedjelju gostuju kod Osijeka na Opus Areni u sklopu 4. kola SuperSport HNL-a, gdje će pokušati produžiti savršen start sezone.

No, trener Gonzalo Garcia suočen je s problemima jer neće moći računati na dvojicu važnih igrača.

Niko Sigur nije otputovao s momčadi zbog lakše ozljede, a Ante Rebić također otpada nakon što je stradao na treningu.

Rebić će, uz Osijek, preskočiti i derbi s Rijekom, a njegov povratak očekuje se za dvoboj s Varaždinom nakon reprezentativne stanke.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet