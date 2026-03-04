Rebić: Kolarić i Lovrić rade cirkus svaki tjedan! Rekao mi je da mi je trebao dati tri crvena, zašto nije?!

Podijeli :

Nogometaši Rijeke izborili su plasman u polufinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nakon dramatične pobjede protiv Hajduka na Rujevici rezultatom 3:2.

Ključni trenutci dogodili su se u sudačkoj nadoknadi kada su Toni Fruk i Gabriel Rukavina zabili u 19. i 20. minuti dodatka i donijeli potpuni preokret svojoj momčadi. Rijeka se time pridružila Dinamu i Gorici, dok će posljednji sudionik polufinala biti poznat nakon susreta Slavena Belupa i Lokomotive 10. ožujka.

Nakon bolnog poraza, Ante Rebić dao je izjavu medijima u kojoj je otvoreno iznio svoje mišljenje o utakmici. Iako je na početku čestitao Rijeci na pobjedi, veći dio obraćanja posvetio je kritikama na račun suđenja, istaknuvši kako smatra da susret nije bio kvalitetno vođen.

Rebić je svoje nezadovoljstvo ilustrirao događajem koji se zbio neposredno prije početka susreta. “Htio bih vam samo ispričati jednu anegdotu od prije utakmice. Dok smo bili u tunelu, sam Majstoroviću, čijem sam sinu kum na krštenju, govorio: ‘Pajdo, jedini koji može usrati ovu utakmicu je ovaj tu’. I pokazao sam mu na suca”, ispričao je Rebić.

Pojasnio je i zašto je to pomislio: “Jer ili je nedovoljno kvalitetan, ili je nedovoljno pripremljen, ili ima tremu, ili ne znam što. Ne kažem da nas je pokrao u nekoj krucijalnoj situaciji, nego je cijela utakmica vođena loše. Mi treniramo svaki dan da bismo bili bolji, ne znam rade li suci istu stvar u Hrvatskoj. Znam što rade vani.”

U svom osvrtu spomenuo je i druge suce te utjecaj suđenja na mlade igrače. “I sudac Lovrić, koji radi cirkus skoro svaki vikend, i ovaj danas. Neprihvatljivo je da sude SHNL jer tu su djeca, Skelin, Šime, koji plaču u svlačionici nakon utakmice. Mislim da to nije način da se igra nogomet i odgajaju djeca”, rekao je.

Rebić je naglasio kako za poraz ne krivi isključivo suca, već i pogreške vlastite momčadi. “Čestitao bih Rijeci za drugi i treći gol, mi smo napravili individualne pogreške koje trebamo izanalizirati. Ne krivim suca za direktan rezultat, ali ovo što se radi je cirkus. Nisam ljut ni razočaran, nego ne mogu vjerovati”, izjavio je.

Na pitanje o komunikaciji sa sucem tijekom utakmice, Rebić je otkrio što mu je rekao nakon posljednjeg zvižduka. “Rekao sam i njemu istu stvar nakon utakmice, a on mi govori: ‘Trebao sam ti dati tri crvena’. Zašto nisi? Nakon prvoga Ante ide u svlačionicu. I to je to. Ne znam, nije mi jasno”.

Dodao je kako smatra da sudac nije bio siguran u vlastiti kriterij. “Sudi njima penal za 1:1, a ja pričam s Majstorovićem i Orečom tijekom cijele utakmice i kažem im da će sad nama suditi idućih sedam minuta sve. Tako je i bilo. Svaki faul i polufaul bio je naš”, rekao je i zaključio:

“Krivi smo mi, individualne pogreške može vidjeti svatko tko razumije nogomet. Ali, eto, ružno je iz tjedna u tjedan voditi borbe sa sucima. Umjesto da su nevidljivi, oni su protagonisti svaki put. I htio bih pohvaliti Bela, Čulinu, Pavlešića… Izgubili smo, nije mi problem krajnji rezultat. Ovdje je nervoza bila u tunelu jer vidiš da je zbunjen. Toliko od mene.”