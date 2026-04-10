Rebić je propustio Hajdukovo gostovanje u Puli, a sada je Garcia otkrio vraća se li za Goricu

Splićani u susret ulaze kao drugoplasirana momčad prvenstva s 56 bodova, deset manje od vodećeg Dinama i 15 više od treće Rijeke. S druge strane, Gorica je sedma na ljestvici s 32 boda na kontu.

U prošlom kolu Hajduk je slavio na gostovanju kod Istre 1961 u Puli 3:1, a junak susreta bio je Marko Livaja s dva pogotka, dok je jedan dodao Adrion Pajaziti.

U tom dvoboju nedostajao je Ante Rebić zbog udarca zadobivenog na treningu, što je izazvalo zabrinutost oko težine ozljede, no trener Gonzalo Garcia donio je optimistične vijesti uoči dolaska momčadi Marija Carevića na Poljud.

“Rebić je OK. Oporavio se od udarca kojeg je dobio na treningu, trenirao je jučer, danas će opet…”, rekao je Garcia, nagovijestivši da bi trebao biti spreman za nastup.