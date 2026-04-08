Realovci bijesni na suđenje: ‘Tah je mogao ubiti Mbappea, kako ovo nije crveni?’

AP Photo/Bernat Armangue by Guliver

Real Madrid je na svom terenu poražen 1:2 od Bayern Munich u prvoj četvrtfinalnoj utakmici UEFA Champions League.

Za goste su zabili Luis Díaz u 41. i Harry Kane odmah na početku drugog poluvremena, dok je jedini pogodak za domaće postigao Kylian Mbappé u 74. minuti.

Nekoliko minuta prije gola Mbappé je bio žrtva oštrog prekršaja. Jonathan Tah nagazio ga je s leđa iznad gležnja desne noge i dodatno odgurnuo, no sudac Michael Oliver pokazao mu je samo žuti karton. Takva odluka izazvala je veliko nezadovoljstvo među igračima, trenerom i navijačima Reala.

🤕🚨 Kylian Mbappe’s leg after that challenge from Jonathan Tah 👎 pic.twitter.com/EmCBPcW84s — Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) April 8, 2026

Snimke starta brzo su se proširile društvenim mrežama, a posebno su šokirale fotografije Mbappéove ozlijeđene noge – Tah mu je potrgao štucne i ostavio krvavu posjekotinu na potkoljenici.

Bivši igrač Reala Álvaro Arbeloa kritizirao je suđenje izjavom: “Zašto sudac nije pokazao crveni karton?” i tako dodatno potaknuo raspravu, dok španjolski mediji ističu da je odluka suca Olivera izazvala opravdano ogorčenje.