Real zna tko je ‘Modrićev nasljednik’, za njega su spremni dati i Viniciusa

Podijeli :

xxDamirxKrajacx by Guliver

Velike razmjene igrača danas su prava rijetkost, no Real Madrid bi idućeg ljeta mogao krenuti upravo u takav, vrlo zvučan posao.

Prema navodima španjolskih medija, predsjednik Florentino Pérez pronašao je neuobičajeno rješenje za prazninu koja je nastala odlaskom Luke Modrića prošlog ljeta, a u središtu tog plana nalazi se jedna od najvećih zvijezda kluba.

Kako piše Cadena SER, Real je spreman ponuditi Viniciusa Juniora PSG-u u izravnoj razmjeni. Iako je Brazilac godinama bio jedan od nositelja igre “Kraljevskog kluba”, njegova budućnost na Santiago Bernabéuu više nije sigurna. Ključni problem predstavljaju pregovori oko novog ugovora – Real navodno nudi oko 20 milijuna eura godišnje, dok Vinicius traži gotovo 30 milijuna. Upravi je takav zahtjev sve teže prihvatiti, osobito s obzirom na slabiju formu ove sezone, u kojoj je posljednji gol postigao još početkom listopada protiv Villarreala.

Dodatni problem je i njegov odnos s trenerom Xabijem Alonsom, koji se opisuje kao napet, posebno nakon javnog sukoba tijekom El Clásica. Nakon toga sve su glasnije priče da u svlačionici možda nema mjesta za obojicu.

Igrač kojeg Pérez vidi kao rješenje je Vitinha, ključni veznjak PSG-a i jedan od najboljih na svojoj poziciji u Europi. Nakon odlazaka Tonija Kroosa i Luke Modrića, Realov vezni red hitno treba obnovu, a Portugalac se nameće kao idealan lider nove generacije. Njegova tehnička razina, pregled igre i taktička inteligencija savršeno odgovaraju profilu koji Real traži.

Zanimljivo je da je Modrić na simboličan način već “blagoslovio” svog mogućeg nasljednika, kada ga je u izboru za FIFA-inu nagradu The Best proglasio najboljim igračem svijeta za prethodnu godinu. Klasičan transfer bio bi iznimno skup, no uključivanje Viniciusa u pregovore moglo bi Realu otvoriti vrata za realizaciju ovog velikog i neuobičajenog posla.