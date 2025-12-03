Real u problemima! Francuski branič je ponovno ozlijeđen, neće igrati do 2026.

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Francuski branič muku muči s ozljedama.

Ferland Mendy završava 2025. godinu jednako kako ju je započeo – novom ozljedom. Samo tjedan dana nakon povratka na teren, 30-godišnji branič Real Madrida ponovno je pauziraju zbog ozljede butnog mišića desne noge. Njegov nastup protiv Olympiacosa, prvi nakon šest mjeseci i prvi pod Xabijem Alonsom, probudio je nadu da su problemi iza njega, no španjolski Marca piše da je francuski bek i dalje daleko od potpunog oporavka.

Mendyjevi zdravstveni problemi počeli su u ožujku mišićnom ozljedom, nakon koje je uslijedio niz novih zastoja. U finalu Kupa protiv Barcelone izdržao je samo osam minuta, a potom je zbog puknuća tetive morao na operaciju. Oporavak je trajao 169 dana, a prve minute za Real upisao je tek u studenom u Ateni. U pobjedi nad Olympiacosom pokazao je dio stare sigurnosti, osvojivši osam lopti i dominirajući u duelima.

Unatoč porazu, trener Xabi Alonso pohvalio je njegov povratak, istaknuvši da donosi stabilnost i sigurnost u obrani. No optimizam je kratko trajao – nova ozljeda ponovno ga udaljava s terena, a Alonso gubi igrača čiji profil smatra nezamjenjivim na lijevom beku.

Mendy će izbivati nekoliko tjedana i propušta oglede protiv Celte, Manchester Cityja, Alavésa i Seville. Jasno je i da se neće vratiti prije 2026. godine, čime se produbljuje niz prekida koji su obilježili njegovu sezonu u kojoj je nastupio samo jednom. Branič je u Real stigao 2019. iz Lyona za 48 milijuna eura, ugovor mu traje do 2028., a njegova trenutna tržišna vrijednost procjenjuje se na deset milijuna eura.