Real Madrid postavio Hrvata na jednu od ključnih pozicija

xAlbertoxGardinx via Guliver

Hrvatski liječnik Niko Mihić vratio se na čelo liječničke službe nogometnog i košarkaškog kluba Real Madrid gdje je u nedjelju preuzeo funkciju "Direktora zdravlja i izvedbe".

Nogometaši “Kraljevskog kluba” su od ljeta imali 23 ozljede, a hrvatski liječnik će nadzirati rad medicinske službe.

Mihić je od ljeta 2017. do jeseni 2023. bio šef liječničke službe Real Madrida, a nakon toga je ostao raditi kao savjetnik. U svom prvom mandatu upravljao je službom s oko 90 zaposlenih koja se brine za zdravlje nogometaša i košarkaša te podmlatka kluba.

Realov predsjednik Florentino Perez bio je doveo Mihića iz madridskog lanca bolnica HM Hospitals. Klub se često hvalio njegovim planom zaštite igrača i osoblja tijekom pandemije koronavirusa. Nogometaši Real Madrida bili su prvaci Europe 2018. i 2022. godine, a košarkaši 2018. i 2023.

Perez je u studenom na skupštini članova kluba spomenuo brojne ozljede iz prošle sezone, a razlog vidi u velikom broju utakmica i prenatrpanom rasporedu.

Mihić se sada vratio u klupski centar za treniranje u Valdebebasu, sjevernom predgrađu Madrida, gdje ga čekaju veliki posao. Ranije je ondje radio s nogometnim trenerima Carlom Ancelottijem i Zinedinom Zidanom, a sada s Xabijem Alonsom.

Ondje će opet raditi i s hrvatskim košarkaškim reprezentativcem Mariom Hezonjom.

Košarkaši Real Madrida vode u španjolskom prvenstvu dok su nogometaši na drugom mjestu s četiri boda zaostatka za aktualnim prvakom Barcelonom.

Mihić je predsjednik “Sportske doktorske mreže” (Sports Doctors Network), organizacije koju su 2023. pokrenuli liječnici nekoliko klubova među kojima su Real Madrid, PSG i Milan. U sklopu nje je govorio na kongresima o sportskoj medicini i tretmanu sportaša.