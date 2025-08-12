Real je napustio s 23 osvojena trofeja, a sada odlazi u Barcelonu

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

O transferu su izvijestili talijanski insajder Nicolò Schira i brojni španjolski mediji.

Lucas Vázquez (34) trebao bi kao slobodan igrač potpisati za Espanyol, u kojem je već igrao tijekom sezone 2014./2015.

Iskusni španjolski krilni igrač napustio je Real Madrid po isteku ugovora, a povratak u Barcelonu, gdje će ponovno nositi dres kluba koji se prošle sezone grčevito borio za ostanak u La Ligi, trebao bi biti potvrđen u idućim danima. Espanyol je prošlu sezonu završio na 14. mjestu s tek dva boda više od Leganesa, koji je ispao u niži rang.

City želi dovesti zvijezdu Reala, evo koliko Madriđani traže za njega

Vázquez je u Real stigao 2007. kao 16-godišnjak te prošao sve omladinske kategorije do Castille. Nakon posudbe u Espanyolu, debitirao je za prvu momčad Reala u rujnu 2015.

U sljedećih deset sezona odigrao je 402 utakmice i osvojio 23 trofeja, uključujući pet Liga prvaka, pet Svjetskih klupskih prvenstava, četiri Europska Superkupa, četiri Španjolska superkupa, četiri naslova prvaka Španjolske i jedan Kup kralja.