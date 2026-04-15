Real je na utakmici s Bayernom ispisao povijest

Trener Álvaro Arbeloa odlučio se za hrabar potez i izveo sljedeći sastav: Lunin – Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy – Diaz, Bellingham, Valverde, Guler – Mbappe, Vinicius.

Ovom postavom Arbeloa je ispisao povijest Real Madrida u Ligi prvaka. Naime, prvi put u povijesti kluba utakmicu je započeo bez ijednog španjolskog igrača u početnoj postavi, što dodatno naglašava međunarodni karakter momčadi u ovom ključnom susretu.

Na samom početku susreta, Arda Guler zabio je gol za vodstvo 1:0 i to već u 35. sekundi nakon velike greške Manuela Neuera. To je ujedno i najbrži gol Real Madrida u povijesti Lige prvaka.

Tako je u vrlo kratkom vremenu Real u Ligi prvaka srušio dva poprilično različita rekorda.