Real bi u slučaju otkaza Alonsu morao isplatiti pravo bogatstvo

Iako je njegov dolazak trebao označiti početak nove ere, već nakon 28 utakmica suočava se s ozbiljnom prijetnjom otkaza, pogotovo nakon poraza od Manchester Cityja i Celte.

Alonso: Zajedno ćemo sve preokrenuti! Ovdje je važan samo Real Madrid

Prema informacijama iz Španjolske, Alonsu je postavljen ultimatum – pobjeda protiv Alavesa u nedjelju, inače gotovo sigurno gubi posao. Financijski, otkaz bi bio ogroman trošak za klub: ugovor je vezan do 2028., a ukupna odšteta mogla bi premašiti 30 milijuna eura, s obzirom na njegovu godišnju plaću od oko devet milijuna neto.

Florentino Pérez već razmatra zamjene, a u igri su tri kandidata: Zinedine Zidane, Jürgen Klopp i Álvaro Arbeloa.