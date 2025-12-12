Real bi u slučaju otkaza Alonsu morao isplatiti pravo bogatstvo

La Liga 12. pro 202510:20 0 komentara
xAlbertoxGardinx via Guliver

Trener Real Madrida Xabi Alonso (44) pod sve je većim pritiskom nakon slabih rezultata, a mogućnost njegova prijevremenog odlaska sve je realnija.

Iako je njegov dolazak trebao označiti početak nove ere, već nakon 28 utakmica suočava se s ozbiljnom prijetnjom otkaza, pogotovo nakon poraza od Manchester Cityja i Celte.

Prema informacijama iz Španjolske, Alonsu je postavljen ultimatum – pobjeda protiv Alavesa u nedjelju, inače gotovo sigurno gubi posao. Financijski, otkaz bi bio ogroman trošak za klub: ugovor je vezan do 2028., a ukupna odšteta mogla bi premašiti 30 milijuna eura, s obzirom na njegovu godišnju plaću od oko devet milijuna neto.

Florentino Pérez već razmatra zamjene, a u igri su tri kandidata: Zinedine Zidane, Jürgen Klopp i Álvaro Arbeloa.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - La Liga