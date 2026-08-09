Rashford je htio ostati u Barceloni, ali vraća se u United koji će mu ipak dati novu šansu

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REUTERS/Pablo Morano via Guliver

Marcus Rashford vraća se u Manchester United nakon što nije uspio dogovoriti ostanak u Barceloni, iako je upravo to bila njegova želja.

Engleski reprezentativac tako će se priključiti pripremama Crvenih vragova, a njegov povratak na Old Trafford bit će jedna od zanimljivijih priča uoči nove sezone.

Rashford je prošlu sezonu proveo na posudbi u Barceloni, gdje je ostavio dobar dojam i ostvario solidan učinak. Međutim, katalonski klub nije odlučio aktivirati otkupnu klauzulu vrijednu 30 milijuna eura, pa je Unitedu preostalo samo vratiti igrača koji je ugovorom vezan za klub do ljeta 2028. godine.

Englez se tako prvi put nakon 18 mjeseci vraća u prvu momčad Manchester Uniteda. Iako još uvijek odmara nakon Svjetskog prvenstva, uskoro bi se trebao priključiti momčadi i započeti pripreme pod vodstvom Michaela Carricka.

Prema informacijama Fabrizija Romana, United je Rashfordu pripremio i novi broj na dresu. Trebao bi nositi broj 14, što bi trebalo predstavljati svojevrsnu poruku o novom početku i još jednoj prilici u klubu.

Ipak, Rashfordova budućnost na Old Traffordu još nije potpuno definirana. Romano navodi da bi engleski napadač mogao ostati u Unitedu, ali samo dok ne stigne ponuda nekog od najvećih europskih klubova koja bi zadovoljila i igrača i Manchester United.

Rashford je posljednjih godina često bio povezivan s odlaskom iz kluba, no sada će dobiti priliku ponovno se nametnuti u momčadi. Nakon neuspješnog pokušaja ostanka u Barceloni, pred njim je novi početak u Manchesteru.