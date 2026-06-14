Rapsodija Njemačke na otvaranju SP-a! Elf napunio mrežu Curacaa sa sedam golova

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xkolbert-press ChristianxKolbertx via Guliver

Nogometaši Njemačke opravdali su status velikih favorita pobijedivši reprezentaciju Curacaa s uvjerljivih 7-1 (3-1) u prvoj utakmici skupine E na Svjetskom prvenstvu, koja je u nedjelju odigrana u Houstonu.

Felix Nmecha je već u 6. minuti postigao vodeći pogodak za Njemačku, ali je Curacao iznenadio izjednačujućim golom u 21. minuti, a strijelac je bio Livano Comenencia. Nijemci su ponovno poveli u 38. minuti golom Nice Schlotterbecka, a na 3-1 je njihovu prednost povećao Kai Havertz u petoj minuti dodatka na kraju prvog dijela, pogotkom iz kaznenog udarca.

Već u drugoj minuti drugog poluvremena Jamal Musiala je pogodio za 4-1. Nathaniel Brown je u 68. minuti bio strijelac za 5-1, a u 78. minuti je Deniz Undav pogodio za 6-1. Konačnih 7-1 postavio je u 88. minuti Kai Havertz svojim drugim golom na utakmici.

U drugoj utakmici skupine E od 1.00 sat iza ponoći po srednjoeuropskom vremenu, u Philadelphiji će se sastati reprezentacije Obale Bjelokosti i Ekvadora.