Rakow se pojačao uoči dolaska na Poljud

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Guliver

Uoči europskog okršaja s Hajdukom, Raków Częstochowa predstavio je novo pojačanje u obrani. Poljskom klubu pridružio se Arvid Brorsson, 30-godišnji švedski stoper koji bi trebao donijeti iskustvo momčadi u nastavku sezone.

Brorsson je nogometno ponikao u Örebru, a tijekom karijere nastupao je i za Örgryte te Mjällby. Nakon toga preselio je u Italiju, gdje je nosio dres Monze i ukupno upisao 19 nastupa.

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Švedski branič s Rakówom je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine, uz mogućnost produljenja suradnje za dodatnih 12 mjeseci. Prema podacima Transfermarkta, njegova trenutačna tržišna vrijednost procjenjuje se na 400 tisuća eura.

Podsjetimo, prvi susret play-offa Konferencijske lige između Hajduka i Rakówa na rasporedu je u četvrtak od 21 sat na Poljudu, dok je uzvrat sedam dana kasnije (19:00) u Poljskoj.