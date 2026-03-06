Rakitić odgodio odigravanje oproštajne utakmice, a u Hajduku će odsad raditi – volonterski!

Kako prenose 24sata, proslavljeni bivši reprezentativac o toj je odluci već obavijestio čelnike kluba.

Rakitić se prošle sezone oprostio od aktivne karijere i Hajduka, a plan je bio da u reprezentativnoj stanci organizira oproštajni susret u Splitu. Na Poljudu su se trebali okupiti veterani Barcelone, Hajduka i hrvatske reprezentacije, a dio prihoda bio bi namijenjen humanitarnim svrhama. Ipak, zbog trenutačne situacije u i oko kluba procijenjeno je da sada nije pravi trenutak za takav događaj pa je ideja zasad odgođena.

Druga odluka odnosi se na njegovu funkciju tehničkog direktora u Hajduku. Rakitić je vodstvu kluba poručio da će ubuduće tu dužnost obavljati volonterski, bez ikakvih primanja, kako bi na taj način pomogao klubu i pokazao koliko mu je stalo do njega.

U posljednje vrijeme povećao se pritisak na Rakitića, osobito nakon odlaska Gorana Vučevića, pa se sve češće propituje njegova uloga u klubu, kao i česta izbivanja i putovanja. Budući da je od početka bilo dogovoreno da će njegov angažman biti ograničen zbog obiteljskih obaveza i edukacije u sklopu UEFA-inog programa, odlučio je raditi bez naknade i time pokazati da ga uz Hajduk vežu prije svega emocije, tvrdi isti izvor.