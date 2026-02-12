Raheem Sterling napušta Premier ligu, gledat ćemo ga na Sport Klubu!

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Nakon 14 sezona provedenih na Otoku i 577 utakmica za Liverpool, Manchester City, Chelsea i Arsenal, Raheem Sterling seli se na kontinentalni dio Europe.

Postao je novi član Feyenoorda, gdje će pokušati pronaći svoj ritam i zaustaviti strmoglavi pad sa statusa jednog od najboljih krilnih napadača svijeta do rezervista koji rijetko dobiva priliku.

Talijanski nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je na mreži X da 31-godišnji Englez potpisuje za slavni nizozemski klub kao slobodan igrač.

Prije toga je Sterling sporazumno raskinuo ugovor s Chelseajem, za koji nije odigrao nijednu utakmicu prošle i ove sezone. Na stadion De Kuip donosi i četiri titule prvaka Engleske, jedan FA kup, četiri Liga kupa te plasman u finale Lige prvaka 2021. godine, u kojem je njegov budući klub Chelsea pobijedio njegov tadašnji – Manchester City.

Bivši engleski reprezentativac, rođen na Jamajci imao je briljantne sezone, a u razdoblju od 2018. do 2020. postigao je 79 golova za City, no otprilike tada – nakon pandemije koronavirusa – počeo je njegov pad. Računajući sezonu 2023/24, postigao je jedan pogodak, i to u Liga kupu za Arsenal.

