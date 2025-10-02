Radeljić: Sve je pošlo po krivu, da smo ostali 11 na 11 vratili bi se

Podijeli :

Guliver images

Rijeka je loše otvorila natjecanje u Konferencijskoj ligi porazom 1:0 na gostovanju kod armenskog Noaha.

Domaćin je poveo već u uvodnim minutama preko bh. napadača Nardina Mulahusejnovića, a posao Riječanima dodatno je otežao crveni karton Nike Jankovića u 30. minuti. Unatoč pokušajima da se vrate u susret, momčad Željka Sopića nije uspjela izbjeći minimalan poraz – pogodak iz rane faze pokazao se dovoljnim za slavlje domaćih.

Nakon utakmice, svoje je dojmove iznio stoper Rijeke Stjepan Radeljić:

“Sve je pošlo po krivu. Ušli smo u utakmicu puni optimizma, a onda smo primili gol u petoj minuti. Krenuli smo dobro igrati, ali smo dobili crveni karton. Pokušali smo igrati i stvoriti nešto u drugom dijelu, ali nismo uspjeli, nismo ni zaslužili. Ostalo je još pet utakmica i idemo po bodove.”

Od 30. minute Rijeka je igrala s desetoricom nakon crvenog kartona Nike Jankovića: “Pokušali smo stvoriti igru s deset igrača, ali nismo uspjeli, dobra su momčad. Parirali smo im, ali smo primili gol iz kornera zbog nepažnje. Nakon toga smo bili bolji, ali se sve promijenilo nakon crvenog kartona.”

“Došli smo ovdje osvojiti tri boda, da smo ostali 11 na 11, vratili bismo se. Žao mi je da nismo pobijedili, ali imamo još pet utakmica i moramo pobijediti sve da bismo prošli dalje. Prvo Gorica u HNL-u, pa sve ostalo. Hvala navijačima koji su nas došli podržati”, zaključio je.