Radeljić: Nadamo se da će gostovanje u Armeniji biti naša prekretnica

HNK Rijeka

Svaka europska utakmica velika je motivacija bilo kojem nogometašu, izjavio je trener Rijeke Victor Sanchez prije gostovanja hrvatskog prvaka kod armenskog Noaha u prvom kolu Konferencijske lige.

Taj je dvoboj na programu u četvrtak od 18.45 sati, a Rijeka će igrati protiv momčadi koju vodi Sandro Perković, hrvatski strateg koji je prošle sezone, kada je Rijeka osvojila dvostruku krunu, vodio zagrebački Dinamo.

“Maksimalno smo motivirani prije početka našeg puta u Konferencijskoj ligi. Vjerujemo da početak može biti pobjednički, u Armeniju odlazimo s ciljem osvajanja tri boda protiv kvalitetnog suparnika. Čeka nas zahtjevna utakmica, ali odradili smo odličnu analizu, pripremili smo se najbolje što smo mogli i vjerujemo da možemo iskoristiti slabosti koje Noah ima. Isto tako, želimo naglasiti vlastite prednosti“, rekao je u najavi Victor Sanchez, trener Rijeka koja je loše otvorila ovu sezonu te je trenutačno na pretposljednjem mjestu ljestvice HNL-a samo s jednom pobjedom.

“Noah je momčad koja voli igrati s loptom. Često koriste duge lopte, a dosta se oslanjaju na vjetar koji često puše na njihovom stadionu i znaju igrati uz njega. Stalno moramo tražiti načine da ugrozimo domaćina premda smo trenutačno u fazi da stvaramo dosta prilika, ali postižemo malo pogodaka. Radimo određene korake prema naprijed i igramo sve bolje. Jednako tako, dosta radimo na podizanju samopouzdanja što je neophodno“, zaključio je trener Sanchez, dok je relativni optimist prije utakmice i obrambeni igrač Stjepan Radeljić.

“Nismo u posebno dobroj situaciji, ali bit ćemo spremni za europski izazov te je cilj osvajanje tri boda. Neće biti lako u Armeniji, ali se nadamo da će ovo gostovanje biti naša prekretnica. Sve radimo što je u našoj moći da se vratimo na pobjedničku stazu. Nitko od nas nije naviknut na ovakve rezultate kakve ostvarujemo zadnjih tjedana“, izjavio je Radeljić.