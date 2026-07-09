Quansah dobio kaznu od dvije utakmice, Englezi odustali od ‘trumpovske’ žalbe

Engleski nogometni reprezentativac Jarell Quansah dobio je kaznu od dvije utakmice nakon što je u dvoboju osmine finala protiv Meksika na Svjetskom prvenstvu zaradio crveni karton.

Engleski nogometni savez je najavio žalbu, pogotovo nakon slučaja Balogun kada je američki nogometaš pomilovan te je mogao igrati u prvoj sljedećoj utakmici nakon također crvenog kartona zarađenog u ogledu protiv Bosne i Hercegovine.

Engleski nogometni savez ipak je odustao od žalbe pa će izbornik Thomas Tuchel bez Quansaha biti sigurno u subotnjem četvrtfinalnom ogledu protiv Norveške, a moguće i u polufinalu, dođe li do njega Engleska. Ove su vijesti tim gore za Engleze kada uzmemo u obzir da Quansah posljednji desni bek kojeg Tuchel ima na raspolaganju.

Reprezentaciji se naknadno priključio kao zamjena za ozlijeđenog Livramenta i zaigrao tek nakon što je otpao Reece James, koji je nakon dobrih igara u Chelseaju na poziciji desnog bočnog zadobio povjerenje izbornika. No, on je također u statusu oporavljenika, a nakon što je sada otpao Quansah, najizglednija opcija na ovoj poziciji je Declan Rice, čime će Tri lava istovremeno izgubiti vrlo bitan kotačić u svom veznom redu.

U utakmici osmine finala Engleska je na Azteca stadionu, u jednom od najboljih dvoboja na SP-u, svladala Meksiko s 3-2.

Quansah bi potencijalno bio spreman za nastup tek u finalu ili u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu.