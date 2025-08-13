PSG se maestralno vratio u utakmicu, a onda nakon penala srušio Tottenham za osvajanje Superkupa!

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nogometaši PSG-a pobjednici su europskog Superkupa nakon što su u Udinama pobijedili Tottenham boljim izvođenjem jedanaesteraca s 4-3.

Susret je nakon 90 minuta završio 2-2, nakon što je Tottenham do 85. minuti vodio s 2-0.

Tottenham je poveo u 39. minuti golom Mickyja van de Vena, a u 48. minuti je Cristian Romero zabio za 2-0. PSG je u samoj završnici uspio izjednačiti preko Kanga-in Leea (85) i Goncala Ramosa (90+4) gurnuvši susret u lutriju jedanaesteraca.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca presudili su promašaji Van de Vena i Tela, dok je Vitinha bio neprecizan kod Parižana.

Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković ostao je na klupi Tottenhama.

Parižani su aktualni prvaci Europe, nakon što su u finalu deklasirali Inter s 5-0, dok su Spursi osvojili Europsku ligu pobjedom protiv Manchester Uniteda.

Zanimljivo, u posljednjih 13 izdanja Superkupa čak 12 puta do trofeja su stigli osvajači Lige prvaka. Izuzetak je bio Atletico Madrid 2018. kada je s 4-2 pobijedio europskog prvaka Real Madrid.

Za PSG je to bilo drugo finale nakon poraza od Juventusa 1996. godine i prvo slavlje, dok je londonski sastav prvi put igrao u ovom natjecanju.

Zanimljivo, oba sastava su imala nemiran uvod u susret. Turbulencije u pariškom sastavu izazvao je potez Luisa Enriquea koji je izostavio iz momčadi Gianluigija Donnarummu, a njegovo mjesto zauzeo je Lucas Chevalier. Razočarani talijanski vratar gotovo sigurno napušta Park prinčeva, a sve je izglednije kako će karijeru nastaviti na “otoku”.

S druge strane novi menadžer Tottenhama Thomas Frank je u Londonu ostavio Yvesa Bissoumu zbog nediscipline, točnije stalnih kašnjenja na treninge i okupljanja.

Nakon čvrstog i ne pretjeranog zanimljivog otvaranja susreta, prvu priliku imao je Tottenham u 23. minuti, Richarlison je odlično pucao s 20 metara, ali je Lucas Chevalier odlično reagirao.

Bolju igru Spursi su okrunili vodstvom u 39. minuti, a strijelac je bio Micky van de Ven.

Vratar Vicario je izveo slobodan udarac, Romero je glavom spustio loptu pred gol do Palhinhe koji je pucao, Chevalier je obranio odbivši loptu u vratnicu, a Van de Ven je pospremio odbijanac u mrežu.

U posljednjim trenucima prvog dijela Tottenham je mogao i do drugog gola, Richarlison se dobro snašao i pucao, ali je uzdrmao okvir gola. Naknadno je svirano zaleđe.

Međutim, u 48. minuti sve je bilo čisto. Pape Sarr je ubacio iz slobodnog udarca, a Romero na drugoj vratnici glavom svladao Chevaliera koji je mogao i bolje reagirati.

Tottenham je opasno zaprijetio i u 58. minuti, Porro je pucao iz slobodnog udarca, ali je pogodio živi zid od kojeg se lopta odbila u korner.

PSG je prvu veliku priliku imao tek u 66. minuti kada je pucao Doue, ali je Vicario obranio. U nastavku akcije Parižani su zatresli mrežu, ali iz zaleđa. U 71. je zaprijetio i Dembele, ali je pucao pored gola.

Europski prvak se vratio u život u 85. minuti lijepim golom Leea s ruba kaznenog prostora. U 89. minuti sa slične pozicije je pucao i Mendes, ali je obrana blokirala njegov udarac.

PSG je nastavio pritiskati i u četvrtoj minuti nadoknade uspio je izjednačiti, Dembele je ubacio s desne strane, a Ramos glavom zabio za 2-2.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca za PSG su zabili Ramos, Dembele, Lee i Mendes, dok je Vitinha pucao pored gola. Na suprotnoj strani Solanke, Betancour i Porro su zabili, Chevalier je obranio udarac Van de Vena, a Tel je pucao pored gola.