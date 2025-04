PSG poslao žestok odgovor Mbappeu: ‘Ti si bio zaposlenik kao i svaki drugi’

Podijeli :

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

PSG je brzo reagirao na istup odvjetnika Kyliana Mbappea, koji su na konferenciji za medije u Parizu najavili pravne mjere zbog neisplaćenih 55 milijuna eura iz posljednjeg ugovora.

Klub je, kako tvrdi Marca, poručio da ne razumije zašto Mbappeov tim još uvijek nije predao službeni zahtjev nadležnom sudu u Francuskoj, ako smatraju da je riječ o radnom sporu.

“Nakon još jedne izmišljene priče PSG i dalje ne razumije zašto Kylian Mbappé svoj spor s bivšim klubom nije uputio na Conseil des Prud’hommes, jedini sud nadležan za donošenje odluke u ovom slučaju.”

PSG je dodatno kritizirao tvrdnje Mbappeovih odvjetnika da je prošlo više od godinu dana od podnošenja tužbe, ističući kako takav argument ne stoji jer Mbappe, iako nogometaš svjetske klase, prema zakonu nije izuzet od radnih pravila.

Nastavlja se pravna bitka PSG-a i Mbappea: Iznos od 55 milijuna eura zamrznut velikanu

“Njegovi odvjetnici tvrde da je to zbog toga što on nije zaposlenik kao bilo koji drugi. PSG, naprotiv, smatra da je on zaposlenik kao i svaki drugi i da mora poštovati jasna i ponovljena obećanja, javna i privatna, koja je dao svom poslodavcu, unatoč tome što je sedam godina u Parizu uživao neviđene pogodnosti koje mu je klub osigurao.”

“U osnovi, riječ je o dobroj vjeri, poštenju i odanosti, ali i o poštovanju vrijednosti i uvažavanju pariške institucije i njenih navijača”, dodali su iz kluba.

“Sve mjere koje su najavili odvjetnici Kyliana Mbappéa samo odgađaju rješenje spora pred Radnim sudom, pred kojim je PSG spreman iznijeti sve činjenice, dokaze i svjedočanstva koji pokazuju postojanje ugovora ili, još bolje, kroz kolektivni ugovor koji PSG zahtijeva već više od godine dana.” Klub ponovno potvrđuje svoju spremnost za postizanje prijateljskog rješenja, kao što je uvijek bio posvećen tome, unatoč ponovljenim pokazivanjima loše vjere i igračevom odbijanju bilo kakve medijacije. U međuvremenu, potpuno smo usmjereni na sportski i kulturni uspjeh našeg velikog kluba”, inzistirali su izvori PSG-a.