PSG ‘našamarao’ Marseille za najveću pobjedu u povijesti derbija

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

U derbiju 21. kola francuskog nogometnog prvenstva Paris ⁠Saint-Germain je na Parku prinčeva pobijedio ​Marseille s 5-0 vrativši se na vrh ljestvice.

Aktualni europski i francuski prvak pružio je sjajnu predstavu u najvećem derbiju francuskog nogometa. Najuvjerljivija je to pobjeda nekog kluba u povijesti “Le Classiquea”. Do sada je PSG držao rekord s dvije pobjede po 5-1.

Domaćin je poveo u 12. minuti golom Ousmanea Dembelea, a isti je igrač u 38. minuti “podebljao” vodstvo PSG-a. U 65. minuti je Facundo Medina zabio autogol, a samo tri minute kasnije Kviča Kvaratškelia je pogodio za 4-0. Konačnih 5-0 postavio je Kang-In Lee u 74. minuti.

PSG se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice s 51 bodom, Lens na drugom mjestu ima dva boda manje, treći je Lyon s 42 boda, dok je OM četvrti s 39 bodova.