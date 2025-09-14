PSG golovima Barcole ostao na savršenom učinku na otvaranju sezone

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler) by Guliver

U susretu četvrtog kola francuskog nogometnog prvenstva Paris Saint-Germain je pobijedio Lens sa 2-0 upisavši i četvrtu pobjedu sezone.

Oba gola za aktualne francuske prvake zabio je Bradley Barcola (15, 51).

Tri boda dohvatili su i nogometaši Lillea, jednog od suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, nakon što su preokretom pobijedili Toulousea sa 2-1.

Gosti su poveli u 51. minuti golom Franka Magrija, no deset minuta prije kraja Toulouse je ostao s igračem manje nakon što je isključen Alexis Vossah.

Lille je pritiskao i u 90. minuti je stigao do izjednačenja golom Nabila Bentaleba iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Rasmus Nicolaisen igravši rukom.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Ethan Mbappe, mlađi brat Realove zvijezde Kyliana, je u osmoj minuti nadoknade zabio za pobjedu domaćina.

Bio je to prvi gol 18-godišnjeg veznjaka u francuskoj Ligue 1.

Novi prvoligaš Paris FC na gostovanju je porazio Brest sa 2-1 upisavši drugu pobjedu u nizu. Golove za goste zabili su Willem Geubbels (14) i Vincent Marchetti (34), dok je strijelac za Brest bio Romain Del Castillo (52-11m).

Na ljestvici vodi PSG sa 12 bodova, Lille ima 10, a Lyon, Monaco i Strasbourg po devet bodova, noLyon ima i susret manje.