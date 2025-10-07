Prvi znak pobune? Nezadovoljna zvijezda Dinama poslala zagonetnu poruku na Instagramu

Nogomet 7. lis 202511:01 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

U 9. kolu SuperSport HNL-a Dinamo je na Maksimiru neočekivano izgubio od Lokomotive 2:1.

Trener Mario Kovačević iznenadio je početnom postavom, napravivši samo jednu promjenu u odnosu na europski susret i pobjedu 3:1 protiv Maccabija.

Zbog ograničene minutaže nezadovoljni su neki igrači iz drugog plana, među njima i Španjolac Gonzalo Villar (27), koji je ovog ljeta stigao iz Granade za tri milijuna eura. U posljednjih deset utakmica samo je jednom započeo od prve minute, dok je u ostalim susretima uglavnom ulazio s klupe ili nije igrao.

Villar je svoje nezadovoljstvo suptilno izrazio na Instagramu, objavivši story s videom i opisom:

“Ne brini mama, tvoje dijete je borac.”

Screenshot/Instagram

Objavljene riječi sugeriraju da španjolski veznjak nije spreman odustati od Dinama, već se želi boriti za mjesto u momčadi i vratiti povjerenje Kovačevića, a hoće li ova objava poboljšati njegov status ili ga dodatno pogoršati, ostaje za vidjeti.

