Protivnik Rijeke u Konferencijskoj ligi izgubio u domaćem prvenstvu

Podijeli :

Mika Kylmäniemi / All Over Press via Guliver Image

Rijeka je u četvrtak osigurala prolazak u treće pretkolo Konferencijske lige gdje ih čeka okršaj s finskim Ilvesom iz Tamperea. Taj klub je u nedjelju u 18. kolo finske Veikkausliige gostovao kod Oulua te je izgubio s 1:0.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, a nešto bolja je bila momčad Ilvesa. Međutim, u drugom dijelu se stanje na terenu, ali i na semaforu promijenilo.

U 55. minuti domaći su uspjeli zatresti mrežu Ilvesa. Strijelac za Oulu bio je 20-godišnji Bjelokošćanin Abdoulaye Kone kojemu je to bio tek drugi ligaški pogodak za finski klub.

Do kraja susreta nije bilo golova i llves je pred europski susret s Rijekom upisao poraz u domaćem prvenstvu. Oulu je ovom pobjedom privremeno skočio na treće mjesto dok se Ilves nalazi na devetom mjestu Veikkausliige.

Prva utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige igrat će se na Rujevici šestog kolovoza, a uzvrat je na rasporedu u Tampereu 13. kolovoza.