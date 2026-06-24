Protiv koga bi Hrvatska mogla igrati ako prođe skupinu? Ovo su potencijalni protivnici

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Nakon što je u drugom kolu svladala Panamu s 1:0, Hrvatska je na ljestvici najboljih trećeplasiranih zauzela visoko treće mjesto s tri osvojena boda i gol razlikom -1.

Uoči posljednjeg kola, koje Hrvatska igra u subotu u 23 sata protiv Gane, započela su predviđanja o daljnjem raspletu Svjetskog prvenstva.

Evo kako Hrvatska stoji na ljestvici najboljih trećeplasiranih na SP-u Ovako su igrači BiH navijali za Hrvatsku protiv Paname SKener: Ne želiš kraj, mada je tu!

Nedoumica je još puno, ali prema trenutačnim simulacijama, Hrvatska bi u šesnaestini finala najvjerojatnije mogla ići na Kolumbiju ili Portugal.

Ako Vatreni uspješno preskoče tu prvu prepreku u nokaut-fazi, u osmini finala križali bi se s boljim iz dvoboja između Španjolske i Austrije.

S druge strane, ždrijeb u potencijalnom četvrtfinalu nudi znatno otvoreniji put, s obzirom na to da bi ondje izabranike Zlatka Dalića čekao netko iz kruga na papiru lakših suparnika, poput Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine, Senegala ili Egipta.

Hrvatskoj je trenutačno ključno da ne završi među četiri najgore trećeplasirane reprezentacije na turniru, zbog čega izravno ovisi o večerašnjem dvoboju BiH i Katara (21 sat).

Računica je jasna: ako večerašnji dvoboj završi neodlučeno, Bosna i Hercegovina ostaje treća sa samo dva osvojena boda, što izravno ide u prilog Vatrenima koji već imaju tri boda.

Dodajmo i kako prema trenutačnim izračunima, hrvatska skupina L ima visokih 77,6 posto izgleda za prolazak treće momčadi, a Vatrenima bi uvelike pomogao i slabiji bodovni učinak reprezentacija iz skupina A, G, H i E.