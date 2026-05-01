Prošle godine igrali su SHNL, sada se ‘bore za živu glavu’ u stečaju: Evo koliko duguju

HNK Šibenik

Trgovački sud u Zadru imenovao je privremenog stečajnog upravitelja za HNK Šibenik s.d.d. zbog dugotrajne blokade računa i duga koji je premašio 430 tisuća eura. Odluka je donesena nakon što je FINA početkom travnja podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad bivšim prvoligašem sa Šubićevca.

Postupak je pokrenut jer je utvrđeno da je klub bio u neprekidnoj blokadi 120 dana, uz dug od 366.672 eura. No, na sudskom ročištu sredinom travnja pokazalo se da se situacija dodatno pogoršala, donosi Dalmatinski nogomet.

Do 14. travnja Šibenik je bio u blokadi već 176 dana, a ukupni dug narastao je na 436.739 eura. Na ročištu se nije pojavio zakonski zastupnik kluba, koji se navodno nalazi u Njemačkoj, dok punomoćnik nije imao konkretne podatke o imovini i obvezama kluba.

Zbog takvog stanja sutkinja Ardena Bajlo imenovala je Milana Barišu Obradovića iz Svete Nedelje za privremenog stečajnog upravitelja. Njegova je zadaća u roku od 30 dana utvrditi postoje li uvjeti za stečaj te ima li klub dovoljno imovine za pokriće troškova postupka i djelomično namirenje vjerovnika.

Ova odluka još ne znači da je stečaj otvoren, ali pokazuje ozbiljnost financijske situacije u klubu. Do kraja svibnja očekuje se izvješće privremenog upravitelja, nakon čega će sud odlučiti hoće li pokrenuti stečajni postupak ili ga obustaviti ako se utvrdi da klub nema dovoljno imovine ni za osnovne troškove postupka.