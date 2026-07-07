Proslave Talijana na Wimbledonu su uklete: Izbacio je Brazil i Ronalda sa Svjetskog prvenstva

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Sport Klub

Sedmi mjesec 2026. godine jedan je od najsadržajnih u posljednje četiri godine. Razlog za to je što su se ponovno poklopili Wimbledon i Svjetsko prvenstvo u nogometu. Tako se priče istovremeno pišu u Londonu, ali i u Sjevernoj Americi, a jedan tenisač pobrinuo se pisati priče u dva sporta istovremeno.

Riječ je o Talijanu Flaviju Cobolliju koji je u ponedjeljak pobjedom nad Alexom de Minaurom izborio svoje drugo uzastopno četvrtfinale Wimbledona. Taj uspjeh proslavio je u stilu Cristiana Ronalda uz skok pri kojem je uzviknuo karakteristični “siu”. Razlog za to je bila nadolazeća utakmica Španjolske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva. Taj susret zaključen je golom Mikela Merina u 91. minuti te je Španjolska nastavila svoj put dalje na Mundijalu, a Portugal je poslan kući.

Indirektno je Cobolli tako ukleo Ronalda i društvo. Da to nije slučajno, dovoljno govori situacija iz njegovog meča trećeg kola. Tada je nakon velike bitke slavio protiv Karena Khachanova s 3-2 u setovima. Tu pobjedu proslavio je plesom koji nakon pogodaka izvodi Brazilac Matheus Cunha. Zanimljivo je da je toga dana Brazil izgubio u osmini finala od Norveške s 2:1 te je tako Cobolli ukleo i Brazilce.

U srijedu Talijan igra susret četvrtfinala Wimbledona protiv Arthura Feryja, a srećom po nogometaše na Svjetskom prvenstvu, toga dana na redu je pauza. Međutim, Cobolli je favorit protiv Britanca pa bi već 10. srpnja, kada je na redu utakmica Španjolske i Belgije, mogao uklesti novu reprezentaciju ako upiše pobjedu protiv Taylora Fritza ili pobjednika meča između Alexandera Zvereva i Jirija Lehečke gdje je 2-0 u setovima za Nijemca nakon što ih je prekinuo policijski sat u Londonu.

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