Prosinečki: Ne ide nas, ali ne mogu zamjeriti igračima

Darren Staples / Sportimage via Guliver

Nogometna reprezentacija Crne Gore poražena je u Podgorici od Češke (0:2) i sada joj za plasman na Svjetsko prvenstvo treba pravo čudo.

Momčad Roberta Prosinečkog odigrala je ispod očekivanja, a pogoci Červa i Černog donijeli su Česima vrijedna tri boda i zadržali ih na vrhu skupine L. U sljedećem kolu Crna Gora gostuje kod Hrvatske na Maksimiru, gdje je očekuje vrlo težak zadatak.

Nakon utakmice Prosinečki je komentirao poraz od Češke i nadolazeći ogled s Vatrenima:

“Katastrofa, ali ne mogu zamjeriti nijednom igraču, svi su dali sve od sebe. Borili su se, pokušavali, htjeli, na kraju nismo uspjeli. Primili smo gol u trećoj minuti nakon auta, poslije stizali rezultat”, rekao je Prosinečki pa objasnio zašto primaju golove na početku utakmice:

“Tu je riječ o koncentraciji. Njihov igrač puca sa 18 metara i pogodi u rašlje. Tek što počne utakmica mi smo u zaostatku. Ali igrači su potom bili dobri, taktički i trkački, imali smo puno šansi, pritiskali, ali u završnici smo mogli bolje reagirati. U završnici smo svi krenuli naprijed u namjeri da zabijemo, a Češka je to iskoristila i otišla na 2-0.”

“Dolazili smo u dobre prilike preko bokova, ali nešto je nedostajalo. Na primjer, Jovetić onakvu šansu inače zabija, Bulatović je pogodio prečku, Česima bi to ušlo. Pa ona šansa Camaja, da je zabio imali bismo vremena za preokret. Mugoša je izblokiran i iz toga smo primili drugi gol. Ne ide nas, uz sve ostalo”, rekao je Prosinečki pa dodao:

“Treba pronaći motivaciju protiv Hrvatske. To je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu i to treba biti dovoljan motiv da izgledamo dobro na terenu i da svatko da sve od sebe.”