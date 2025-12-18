Propustio se posljednje dvije utakmice, a sada se vraća u sastav Dinama za posljednje kolo godine

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Luka Stojković (22) oporavio se nakon bolesti zbog koje je propustio posljednje dvije utakmice Dinama. Zbog povišene temperature nije nastupio u porazu od Betisa (1:3) u Europskoj ligi niti u pobjedi protiv Slaven Belupa (5:2) u SuperSport HNL-u, no ponovno je na raspolaganju treneru Mariju Kovačeviću za subotnji ogled s Lokomotivom, koji se igra u 17:45 na Maksimiru.

Taj će susret ujedno biti i posljednji ove godine za oba zagrebačka kluba. Prvenstvo se nastavlja krajem siječnja, dok Dinamo novu godinu otvara 22. siječnja utakmicom Europske lige protiv rumunjskog FCSB-a. Modri trenutačno drže vrh ljestvice HNL-a s 35 bodova, bod više od Hajduka, koji u nedjelju od 15 sati na Poljudu dočekuje Vukovar.

Luke Stojkovića protiv Betisa nema ni na klupi, poznat je i razlog Kovačević: Stojković je malo temperamentan, čini mi se da je odigravao pas i nije čuo zvižduk

Stojković je u aktualnoj sezoni skupio 19 nastupa u prvenstvu, pritom postigao tri pogotka i upisao dvije asistencije, ali i zaradio dva crvena kartona – jedan izravni te jedan nakon drugog žutog. Kovačević ga je koristio i u početnoj postavi i kao aduta s klupe.