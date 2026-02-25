Propao posao: Nevistić ostaje, čeka rasplet oko Livakovića

Podijeli :

Mnoge je iznenadilo što se u avionu za uzvrat s Genkom našao i vratar Ivan Nevistić (27), koji je tijekom cijelog zimskog prijelaznog roka bio na izlaznim vratima Dinama. Dolazak Dominika Livakovića gurnuo ga je u drugi plan, a transfer u poljsku Cracoviju bio je vrlo blizu realizacije – to je u jednom trenutku potvrdio i trener Mario Kovačević. Spominjala se i ponuda iz MLS-a, a činjenica da Nevistić nije bio u zapisnicima dodatno je upućivala na rastanak.

No, nakon što posao s Poljacima nije zaključen, uslijedio je preokret – vratar je odlučio ostati u Maksimiru. S ugovorom do ljeta 2028. jasno je da se ne odriče svoje pozicije, barem do kraja sezone, dok će daljnji rasplet uvelike ovisiti o budućnosti prve “jedinice” Dominika Livakovića donose SN.