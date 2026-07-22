Promjena rasporeda: Novu sezonu HNL-a ipak otvara Dinamo

Nogomet 22. srp 202613:01 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Početak nove sezone SuperSport HNL-a doživio je promjenu rasporeda. Dinamo će protiv Slaven Belupa ipak igrati u petak, 31. srpnja, od 20 sati na Maksimiru, čime će otvoriti prvenstvenu utrku i obranu naslova.

Promjena termina uslijedila je zbog europskih obveza Modrih, koji tri dana ranije na istom stadionu igraju protiv Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Zbog toga je pomaknuta i utakmica Gorice i Osijeka, koja će se igrati u subotu 1. kolovoza od 21 sat. Istog dana sezonu otvaraju Istra 1961 i Lokomotiva od 18:30.

Prvo kolo zaključit će se u nedjelju dvobojima Varaždina i Hajduka (18:30) te Rijeke i Rudeša (21:00).

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet