Promjena rasporeda: Novu sezonu HNL-a ipak otvara Dinamo

Zbog toga je pomaknuta i utakmica Gorice i Osijeka, koja će se igrati u subotu 1. kolovoza od 21 sat. Istog dana sezonu otvaraju Istra 1961 i Lokomotiva od 18:30.

Prvo kolo zaključit će se u nedjelju dvobojima Varaždina i Hajduka (18:30) te Rijeke i Rudeša (21:00).