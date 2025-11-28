Problemi za Sopića: Stožerni igrač zadobio tešku ozljedu

Podijeli :

xArturxStabulnieksx via Guliver Image

NK Osijek nalazi se na pretposljednjem mjestu SuperSport HNL-a, znatno niže od svojih očekivanja s početka sezone, a čini se da situacija neće na bolje.

Nakon što je Željko Sopić stigao u klub Osječani su osvojili dva boda odigravši dva remija s Varaždinom i Lokomotivom. Veliki su problemi u njihovoj momčadi, a sada im je kadar postao tanji.

Kako javlja Bijelo-plava birtija, navijačka stranica Osijeka, Stanislav Shopov zaradio je tešku ozljedu križnih ligamenata. Dogodilo se to na treningu, a ozbiljnost će se znati nakon magnetske rezonance.

View this post on Instagram A post shared by Bijelo-plava Birtija (@bpbirtija)

Velik je to udarac za Osijek koji u petak od 18 sati gostuju u Vinkovcima protiv Vukovara 1991. Njihov vezni red je ionako tanak zbog brojnih ozljeda. Sopić protiv Vukovara neće moći računati na Vedrana Jugovića, Šimuna Mikolčića, Luku Vrbančić, Filipa Živkovića te Oleksandra Petrusenka koji je suspendiran zbog crvenog kartona. Shopov je inače ove sezone odigrao 13 utakmica, ali još uvijek se nije upisao na u strijelce. Uspio je ostvariti tek jednu asistenciju.

Vukovar i Osijek imaju isto bodova, ali je zbog bolje gol-razlike Osijek na pretposljednjem mjestu.