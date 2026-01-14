Problemi za Modrićev Milan: Ozlijedio se novopridošli napadač

Milan je dobio veliki udarac nakon ozljede novog napadača Niclasa Füllkruga (32), koji je ove zime stigao na posudbu iz West Hama.
Njemački centarfor slomio je nožni prst u utakmici protiv Fiorentine i izbivat će najmanje dva tjedna.
Ozljeda se dogodila u njegovoj trećoj utakmici za Rossonere, i to nakon što mu je trener Massimiliano Allegri već dao mjesto u početnoj postavi.
Füllkrug je trebao donijeti čvrstinu i konkretnost u vrhu napada, ali Milan se sada ponovno mora oslanjati na privremena rješenja, u trenutku kad je momčad u rezultatskoj krizi i ne smije gubiti korak u borbi za vrh.
