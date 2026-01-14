Problemi za Modrićev Milan: Ozlijedio se novopridošli napadač

Podijeli :

xGonzalesxPhoto via Guliver

Milan je dobio veliki udarac nakon ozljede novog napadača Nic­lasa Füllkruga (32), koji je ove zime stigao na posudbu iz West Hama.

Njemački centarfor slomio je nožni prst u utakmici protiv Fiorentine i izbivat će najmanje dva tjedna.

Insajder: Inter i Milan žele dovesti velikog talenta iz HNL-a Milan remizirao s Pongračićevom Fiorentinom, Modrić ostao na klupi

Ozljeda se dogodila u njegovoj trećoj utakmici za Rossonere, i to nakon što mu je trener Massimiliano Allegri već dao mjesto u početnoj postavi.

Füllkrug je trebao donijeti čvrstinu i konkretnost u vrhu napada, ali Milan se sada ponovno mora oslanjati na privremena rješenja, u trenutku kad je momčad u rezultatskoj krizi i ne smije gubiti korak u borbi za vrh.