Problemi za Dinamo: Kovačević ostao bez dva igrača uoči Osijeka

Nogometaši Dinama HNL nastavljaju derbijem protiv Osijeka u subotu na Maksimiru (18 sati), a trener Mario Kovačević ipak se neće moći veseliti dobrim vijestima.
Iako se, kao što smo pisali, za derbi kola u sastav Modrih vraća Sergi Dominguez, momčad se susreće s novim problemima.
Kako javlja Germanijak, susret će zbog viroze gotovo sigurno propustiti Gabriel Vidović, a muči se i Mateo Lisica.
Lisica se požalio na bol u aduktoru što je ozljeda koja se može dugo sanirati. Težina ozljede se još ne zna jer dinamovca tek čekaju pretrage.
