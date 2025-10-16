Problemi za Dinamo: Kovačević ostao bez dva igrača uoči Osijeka

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Nogometaši Dinama HNL nastavljaju derbijem protiv Osijeka u subotu na Maksimiru (18 sati), a trener Mario Kovačević ipak se neće moći veseliti dobrim vijestima.

Iako se, kao što smo pisali, za derbi kola u sastav Modrih vraća Sergi Dominguez, momčad se susreće s novim problemima.

Kako javlja Germanijak, susret će zbog viroze gotovo sigurno propustiti Gabriel Vidović, a muči se i Mateo Lisica.

Lisica se požalio na bol u aduktoru što je ozljeda koja se može dugo sanirati. Težina ozljede se još ne zna jer dinamovca tek čekaju pretrage.