Problemi za Dalića? Ozlijedio se Petar Musa

Das Mitchell Di Sports Photo Agency via Guliver

Minnesota United pobijedila je u gostima Dallas 1:0 i tako produžila niz pobjeda na četiri utakmice. Pogodak odluke zabio je Anthony Markanich u 32. minuti, čime je prekinut niz Dallasa od pet susreta bez poraza.

Ipak, utakmica je donijela i zabrinutost za hrvatsku reprezentaciju jer je Petar Musa morao izaći iz igre u 70. minuti.

Minnesota je odigrala vrlo disciplinirano u obrani i zaustavila jedan od najefikasnijih napada lige. Iako je Dallas imao čak 16 udaraca (naspram pet protivničkih), samo tri su išla u okvir gola.

Musa, trenutačno vodeći strijelac MLS-a, bio je dobro čuvan i uspio je uputiti tek dva neprecizna udarca prije nego što je napustio teren, prema svemu sudeći zbog grčeva. Točna dijagnoza još nije poznata.

„Vidio sam da šepa, moramo utvrditi o čemu je riječ. Iza nas je puno utakmica“, rekao je trener Dallasa Eric Quill.

Unatoč tome, Musa i dalje predvodi utrku za Zlatnu kopačku s devet pogodaka. Najbliži mu je pratitelj Nicolás Fernández iz New York Cityja s osam golova, dok su iza njih igrači sa sedam pogodaka, uključujući Lionel Messi iz Inter Miamija i Sam Surridge iz Nashvillea.

Prošle sezone nagradu je osvojio Messi s 29 golova u 28 utakmica, dok rekord lige i dalje drži Carlos Vela, koji je 2019. za Los Angeles FC postigao 34 gola.

Ako Musa ostane zdrav i zadrži prosjek od jednog gola po utakmici, mogao bi sezonu završiti s 34 pogotka i izjednačiti Velin rekord.