Problemi za Baturinu? Fabregas je odmorio Paza, ali je na klupi ostao i hrvatski reprezentativac

Subotnji program 18. kola Serie A otvorili su Como i Udinese, a momčad s obala najljepšeg talijanskog jezera nastavila je pozitivan niz u borbi za europska natjecanja.

Como je slavio s minimalnih 1:0 te se dodatno učvrstio na šestoj poziciji, koja trenutačno vodi u Konferencijsku ligu. Momčad Cesca Fábregasa sada zaostaje svega osam bodova za vrhom ljestvice, no s hrvatske strane priča nije tako optimistična jer Hrvati dobivaju sve manju ulogu.

Martin Baturina ponovno je ispao iz početne postave i cijeli susret proveo na klupi. Njegova najveća konkurencija je Nico Paz, ponajbolji igrač Coma, kojeg Real Madrid planira vratiti već ove zime ili najkasnije na ljeto. Iako je Paz ovoga puta ušao tek u 70. minuti, Baturina ni tada nije dobio priliku.

Na poziciji ofenzivnog veznjaka započeo je standardni Lucas Da Cunha, koji je ujedno i odlučio utakmicu realiziravši kazneni udarac u 18. minuti. Udinese je u 56. minuti zatresao mrežu preko Nicolóa Zaniola, no pogodak je poništen zbog zaleđa.

Od hrvatskih igrača, Ivan Smolčić ušao je tek u sudačkoj nadoknadi, dok je za Baturinu ovo već druga utakmica nakon blagdanske stanke u kojoj praktički nije igrao. Serie A je pauzirala deset dana oko Božića, a prije toga je Baturina odigrao 80 minuta protiv Rome. Nakon stanke dobio je samo sedam minuta protiv Leccea, a sada ni sekunde.

Iako su postojale nade da bi eventualni odlazak Paza mogao promijeniti njegov status, čini se da Fábregas ima drugačije planove čak i kada Argentinac nije starter. Baturina je tako ostao na ukupno devet nastupa i samo jednom postignutom golu otkako je prošlog ljeta stigao u Como.