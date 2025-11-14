Problemi u Turskoj: Petković poslao opomenu klubu zbog neisplaćenih plaća?!

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Turski mediji prenose da je Bruno Petković, koji je u Kocaelispor stigao na startu sezone, službeno reagirao prema klubu zbog financijskih zaostataka.

Hrvatski napadač poslao je opomenu zbog neisplaćenog potpisa i zaostalih plaća, nakon čega je klub uplatio 200 tisuća eura, koliko iznosi bonus za potpis. Unatoč toj uplati, Petković i dalje čeka dva neisplaćena mjesečna primanja, a iz Kocaelispora ističu da će dugovi biti isplaćeni postupno.

Turski novinari dodaju da će Petković uskoro ponovno sjesti za stol s čelnicima kluba. Nakon 12 odigranih kola, novi prvoligaš drži 11. poziciju na tablici.

Petković je u tekućoj sezoni skupio osam nastupa i zabio četiri gola, ali posljednjih mjesec dana nije igrao zbog ozljede.