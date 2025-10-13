Privremeni izbornik Srbije: ‘Nismo spavali gotovo 48 sati’

Podijeli :

SK

Nogometaši Srbije pokušat će se oporaviti u Andori nakon poraza protiv Albanije, jednog od najtežih u povijesti reprezentacije.

Po prvi put momčad će voditi Zoran Mirković, vršitelj dužnosti izbornika A reprezentacije nakon što je Dragan Stojković podnio ostavku.

„Nakon negativnog rezultata i bolnog poraza, protiv Andore koja iza sebe ima pozitivan rezultat, nema prostora za loš ishod ni kiks. Dok god postoji matematička šansa, moramo se nadati. Dečki su svjesni situacije, fokusirani na utakmicu i spremni smo pobijediti!“ poručio je Mirković uoči susreta u Andori.

Uvjeren je da će poraz od Albanije poslužiti kao važna lekcija za budućnost.

„Nogomet se sastoji od pobjeda i poraza. Bitno je znati prihvatiti poraz i reagirati na pravi način. Istodobno, to je provjera karaktera. Imamo dobru skupinu dečki i vjerujem u uspjeh…“

Mirković ne doživljava svoj privremeni angažman u A reprezentaciji kao ‘vrući krumpir’.

„Za mene je to samo još jedan radni dan! Uopće ne razmišljam o tome kao o vrućem krumpiru, ni kao o buketu cvijeća.“

Nakon pobjede s mladom reprezentacijom u rumunjskom Aradu, Mirković je preuzeo seniorsku momčad i odmah otputovao u Andoru.

„Vrijeme je bilo ključni faktor u pripremi. Nismo spavali gotovo 48 sati – putovali smo iz Arada u Suboticu, zatim brzo u Niš, pa potom u Andoru.“

Promjena u početnoj postavi, gotovo sigurno, neće biti.

„Nastojali smo se uklopiti u uobičajenu rutinu ekipe. Dečki godinama igraju u istom sustavu i nećemo ništa mijenjati. Imali smo kadrovskih problema – bez Jovića i Živkovića, ranije i Milenkovića, kao i dvojice vratara. Radili smo na konkretnim stvarima uoči utakmice i tako će biti i na posljednjem treningu,“ najavio je Mirković.

Utakmica u Andori zakazana je za utorak u 20:45 sati.