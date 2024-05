‘Zašto će Modrić ostati? Mlađi igrači još nisu na potrebnoj razini igre’

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver Image

Iz dana u dan dolaze nove informacije o budućnosti Luke Modrića u madridskom Realu. Modriću ugovor klubom ističe, godine su tu, ali još nije sigurno da će on iz Reala uistinu otići.

Španjolski list Sport navodi da su hrvatski veznjak i Toni Kroos u sličnoj situaciji, s ugovorima koji im vrijede tek do kraja sezone. “Hrvat i Nijemac definiraju stil Realove igre već više od deset godina. Svi tipovi igrača prošli su uz njih, ali njih dvojica bili su ti koji su vodili igru momčadi i donijeli joj brojne uspjehe. Ancelotti se i dalje oslanja na njih u veznom redu i uvijek ima barem jednog od njih na terenu”, navodi se.

“Ancelotti pazi kako im raspoređuje minutažu i oprezan je kad to radi. Nijemac je uobičajeno starter, a Hrvat zamjena, no to se mijenja ovisno o utakmicama. Oni su magnet koji drži momčad na okupu, igrači koje ostali traže po sredini igrališta, kojima predaju loptu i puštaju ih da povezuju linije. Ancelotti bi bio u velikim problemima kad bi ostao bez obojice”, nastavlja se u tekstu.

Dodaje se da Fede Valverde odrasta u njihovoj sjeni, da je tu i Aurelien Tchouameni, kao i Eduardo Camavinga. Za sve je bolje da još uvijek sazrijevaju uz Modrića i Kroosa, ističe se uz napomenu da niti jedan od trojice navedenih nije na razini Hrvata i Nijemca i da je pred tim mladim igračima još puno lekcija koje moraju naučiti.

“Budućnost Kroosa i Modrića je nesigurna”, piše dalje Sport uz podsjetnik da je 34-godišnji Kroos rekao “ne” kad su ga pitali je li donio odluku o nastavku karijere. Potom se okreće Modriću i ističe se njegova važnost za Real.

“Hrvat je nebrojeno puta rekao da se želi umiroviti u Realu, ali ne pod bilo koju cijenu. Ne želim biti teret treneru, ne želim biti niti tu zbog starih zasluga”, zaključuje se uz navod da Modrić igrama opravdava status koji ima.

Iako će bliže 40. godini nego li onim najboljim nogometnima, Modrić i dalje uživa interes najvećeg kluba na svijetu, a i ne manjka ponuda sa strane, kao što je ona Dinamova.