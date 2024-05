Xavi nakon otkaza u Barceloni potezom oduševio nogometnu javnost

Podijeli :

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Xavi Hernandez u petak je dobio otkaz kao trener Barcelone. To je bilo veliko iznenađenje i završni preokret. Podsjetimo, Barcelona je prije tri tjedna obznanila da će nastaviti s Xavijem iako je u veljači najavio odlazak na kraju sezone.

Ipak, prošlog tjedna je Barcelonin predsjednik Joan Laporta jutros obavijestio Xavija o otkazu, a novi trener Barcelone bit će Nijemac Hansi Flick.

Xavi je Barcelonu preuzeo 6. studenog 2021. godine i vodio je Katalonce u 141 utakmici. Postigao je 89 pobjeda, 23 remija i 29 poraza. Osvojio je prošle godine La Ligu i domaći Superkup, a ove sezone je završio drugi te ispao u četvrtfinalu Lige prvaka od PSG-a. Xaviju su presudile kritike upravi, odnosno komentiranje financijskog stanja. Javno je poručio da Barcelona nema novca za natjecanje s Realom i da su nužna pojačanja kako bi to pokušao te je podsjetio navijače da ova Barca nema veze s onom iz trofejne prošlosti.

As otkriva da je Xavi povukao nevjerojatan potez na rastanku s Barcelonom: “Xavi će danas s agentom Fernandom Solanasom doći u klub kako bi raskinuo ugovor koji ga je s Barcelonom vezivao do 30. lipnja 2025. Tom prilikom će reći da se odriče kompletnog iznosa na kojeg po ugovoru ima pravo u slučaju da dobije otkaz, a to je oko 12 milijuna eura. Točnije, plaća koje bi dobio do kraja ugovora.”

Xavi je time oduševio navijače Barcelone, ali i onime što je postavio kao uvjet za ovo odricanje od bogatstva koje mu pripada. To je da osam njegovih asistenata, koji su kao njegov stručni stožer također dobili otkaze, dobiju plaće koje bi primili do kraja ugovora, a to je za sve njih ukupno oko 3 milijuna eura. Xavi se dakle odrekao svog bogatstva kako bi njegovi ljudi dobili plaće dok se ne snađu zbog otkaza koje su nenadano dobili.

Kada Xavi potpiše raskid ugovora Barcelona će službeno moći objaviti da je za nju potpisao novi trener Hansi Flick.